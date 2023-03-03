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3 марта, 23:20

Михаил Измайлов: «Сыграть трижды за три дня было не сложно»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Тренер сборной России Михаил Измайлов, возглавлявший в решающем матче OLIMPBET Кубка дружбы второй состав команды, сказал, что штаб просил игроков сыграть друг против друга корректно, но жестко.

— Игра была интересной и для гандболисток, и для зрителей. Интрига держалась до самого конца, — отметил Измайлов. — Считаю, праздник удался. Большое количество голов — следствие того, что мы просили девушек сыграть в обороне в меру жестко, но корректно, без грубости. Главное, что обошлось без травм. Сыграть трижды за три дня было не очень тяжело. Перед турниром мы провели небольшой сбор без выходных, но в дни турнира тренировок у нас не было. Поэтому, считаю, все были в оптимальной форме.

В матче третьего тура первая команда России победила вторую со счетом 35:34 и стала обладательницей главного приза.

Гандбол
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