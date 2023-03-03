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3 марта, 23:40

Ольга Фомина: «Обе сборных России пытались удивить друг друга, и порой неплохо получалось»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Ольга Фомина, которая на OLIMPBET Кубке дружбы была капитаном первого состава сборной России, после победы над второй командой сказала, что все гандболистки в этот вечер получали удовольствие от матча.

— Игра проходила в духе соперничества, но в то же время в дружеской атмосфере, — считает Фомина. — Все девчонки кайфовали на площадке, друг друга поддерживали. Интрига сохранялась до последних секунд, по уровню это было как в ведущих европейских чемпионатах. Я зарядилась эмоциями. Удивили ли соперницы? (улыбается) Были моменты, когда они пытались как-то неожиданно для нас сыграть — забегания, «воздушки», которых мы не наигрывали на тренировках. У нас есть определенная база, но обе команды пытались с листа показать что-то новенькое, договаривались без знаков, чтобы соперницы не разгадали какие-то фишки. Это действительно сложно, но местами неплохо получалось. Думаю, что в таких спаррингах мы сами растем как игроки.

Напомним, что первая команда России обыграла вторую со счетом 35:34 и стала победителем турнира, завершившегося в Москве.

Гандбол
Сборная России по гандболу
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