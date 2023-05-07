КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 18:35

Сергей Шишкарев: «Надеюсь, «Черноморочка» надолго в сильнейшем дивизионе российского гандбола»

Шишкарев подвел итоги выступления «Черноморочки» в Высшей лиге
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Председатель Высшего Совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в интервью «СЭ» после победы женского гандбольного клуба «Черноморочка» в последнем матче сезона над «ЦСКА-3» подвел итоги выступления команды в Высшей лиге.

«Поздравляю девочек, тренерский состав с выходом в Суперлигу. Всех болельщиков также поздравляю, это важное событие для всего города. На площадке сегодня были две родные для меня команды. Но «Черноморочка» — это особый проект, полностью финансируемый Группой компаний «Дело». Планируем теперь построить для «Черноморочки» новый игровой зал. Будем надеяться, что команда закрепится в сильнейшем дивизионе российского гандбола надолго. Гандбол — важная часть моей жизни, всегда стараюсь максимально уделять время и силы для развития этого вида спорта, особенно — в родном городе», — сказал Шишкарев.

«Черноморочка» смогла оформить повышение в классе уже после первого сезона в своей истории.

Сергей Шишкарев
1
0
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Дочь актера Тютрюмова назвала причину его смерти
Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Популярное видео
"Чеховские медведи" - чемпионы России!
"Чеховские медведи" в шаге от золота
Уверенная победа "Чеховских медведей"
Реванш "Ростов-Дона"
Олег Кулешов в гостях у "Спорт-Экспресса"
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алина Сергиенко — о выходе «Черноморочки» в OLIMPBET Суперлигу: «Хочется поиграть на высоком уровне»