В российском гандболе новый чемпион впервые за 20 лет. ЦСКА вновь на вершине

«Чеховские медведи» довольствуются бронзой.

Завершились финальные серии в мужской OLIMPBET Суперлиге. О том, что в России впервые в этом веке будет новый чемпион, стало известно еще по итогам полуфиналов, когда некогда непобедимые «Чеховские медведи» уступили возрожденному ЦСКА. Однако до мечты армейцам все-таки не хватало одного шага. Точнее, двух — победив дома и на выезде «Пермских медведей», столичный коллектив стал по итогам года чемпионом России. «Чеховские медведи», в свою очередь, могли рассчитывать только на бронзу и подсластили победой над «Виктором» неудачный для себя сезон.

ЦСКА уже побеждал в нулевые — но это была другая команда

Нынешний ЦСКА — это уже третья реинкарнация московского клуба. Оригинальный армейский коллектив после двух чемпионских лет (в 1994 и 1995 годах) сначала объединился с ЦСКА-«СпортАкадем». Но, по сути, это была уже другая команда, которая также успела победить на стыке веков в 2000-м и 2001-м. Чтобы потом переехать в Чехов и стать «Чеховскими медведями». Уникальным клубом, который удерживал чемпионский титул 20 лет подряд. Тем временем три года назад в Москве решили возродить оригинальный ЦСКА. В качестве базы использовали ГК «Спартак», дважды игравший в финале с Чеховом. Тем не менее на большее рассчитывать было сложно. А вот возрожденный ЦСКА сразу заявил о своих амбициях. Год ушел на становление коллектива, а дальше два подряд серебра.

В прошлогоднем финале ЦСКА был как никогда близок к победе, но остановить гегемонию «Чеховских медведей» все-таки не вышло. Сказался опыт тренера Владимира Максимова, которого справедливо считают автором самой длинной победной серии во всем российском спорте. Вы удивитесь, но гандбольный Чехов побеждал дольше баскетбольных УГМК и ЦСКА. Но в этот раз Москва и Подмосковье столкнулись уже в полуфинале, и это оказалось на руку столичному клубу. Главного своего соперника ЦСКА уже обыграл и действовал в серии с «Пермскими медведями» раскрепощенно. Следом за уверенной победой в гостях последовала и домашняя. Затягивать финал москвичи и так не планировали, а тут еще и открылась возможность для ребят Олега Ходькова выиграть кубок на глазах у своих зрителей.

Чехов скрасил неудачный для себя сезон бронзой

В первом матче малого финала «Чеховские медведи» были сильнее ставропольского «Виктора» на шесть мячей. Причем концовку той встречи Чехов откровенно доигрывал. Увы, и во второй встрече чеховцы вновь не встретили серьезного сопротивления — сказываются кадровые и игровые проблемы «Виктора». На дебютный гол правого крайнего гостей Дмитрия Корнева ответил его коллега по амплуа Никита Ильтинский. Но это было последнее равенство в счете. За следующие пять минут «медведи» забросили четыре безответных мяча и взяли столь нужный задел для контроля хода встречи. Поначалу отвечать напору «медведей» мог только лидер «Виктора» разыгрывающий Сергей Болотин. Он забил четыре мяча подряд, но без поддержки партнеров рассчитывать на равную борьбу с некогда лучшим коллективом страны не приходилось. Тем более что и у Чехова нашелся свой голеадор — им стал линейный Александр Ермаков.

Ермаков позволил уйти на перерыв с комфортным перевесом, и только вратарь ставропольцев Антон Заболотский сохранил хоть какую-то интригу в матче. Правда она быстро начала рассеиваться с началом второго тайма. «Чеховские медведи» продолжили куражиться в атаке, а у своих ворот вдохновение поймал голкипер Артем Грушко. После того как перевес гостей достиг семи мячей, концовка встречи превратилась в формальность. Команды играли в свое удовольствие — мячи оказывались как в одних, так и в других воротах.

Тренеры обеих команд дали возможность проявить себя в последней игре сезона резервистам. Ставропольский «Виктор» после двух медалей второй год подряд вне пьедестала. А «Чеховские медведи» — с первой в их истории бронзой. Тем не менее ребята не отчаиваются и обещают в следующем сезоне дать бой новым чемпионам. Не терпится это увидеть!

OLIMPBET Суперлига. Мужчины. Финал. Пермские медведи — ЦСКА — 28:35. ЦСКА — Пермские медведи — 39:30. Серия за третье место. Чеховские медведи — Виктор — 36:30. Виктор — Чеховские медведи — 28:37.