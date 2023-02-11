Финляндия разгромила Чехию на Шведских хоккейных играх

Финляндия разгромила Чехию в матче шведского этапа Евротура со счетом 6:1.

Дубль оформил бывший нападающий «Баффало» Артту Руотсалайнен.

Финны набрали 5 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Еще в одном матче игрового дня сыграют Швеция и Швейцария.

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Финляндия — Чехия — 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Голы: Матинпало — 1 (Ю. Аалтонен, Саллинен), 11:56 — 1:0. Ю. Аалтонен — 1 (Саллинен, Коссила), 14:56 — 2:0. Руотсалайнен — 3 (Оксанен, Яаскя), 21:09 — 3:0. Руотсалайнен — 4 (Оксанен), 23:55 — 4:0. Саариярви — 1 (Иннала, Маттила), 28:45 — 5:0. Яаскя — 1 (Саллинен, Эронен), 36:20 — 6:0. Г. Зогорна — 1 (Смейкал, Соботка), 41:31 — 6:1.

Вратари: Яткола — Квача (Стезка, 23:55).

Штраф: 4 — 4.

Судьи: Бьерк, Хольм.

11 февраля. Мальме. «Мальме Арена».