12-летний российский хоккеист сломал клюшку о голову соперника

Между хоккеистами «Белых медведей» и «Технопула» произошла потассовка во время матча Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ) среди игроков до 13 лет.

Игра состоялась 20 апреля в Долгопрудном. Во втором периоде 12-летний игрок московской команды ударил соперника клюшкой сзади по голове, а затем выбросил его шлем за площадку. После этого между подростками началась драка, и они были удалены до конца встречи за неспортивное поведение.

Матч в рамках 32-го тура Национальной детской хоккейной лиги завершился победой «Белых медведей» со счетом 6:2.