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Сегодня, 15:25

12-летний российский хоккеист сломал клюшку о голову соперника

Алина Савинова
Игроки «Белых медведей» и «Технопула».
Фото Скриншот трансляции
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Между хоккеистами «Белых медведей» и «Технопула» произошла потассовка во время матча Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ) среди игроков до 13 лет.

Игра состоялась 20 апреля в Долгопрудном. Во втором периоде 12-летний игрок московской команды ударил соперника клюшкой сзади по голове, а затем выбросил его шлем за площадку. После этого между подростками началась драка, и они были удалены до конца встречи за неспортивное поведение.

Матч в рамках 32-го тура Национальной детской хоккейной лиги завершился победой «Белых медведей» со счетом 6:2.

Хоккей
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