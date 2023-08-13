Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:15

17-летний форвард СКА Демидов ответил на вопрос о сравнении с Мичковым

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист СКА Иван Демидов.
Иван Демидов.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о дружбе с другим главным талантом российского хоккея — Матвеем Мичковым.

— После матчей в Сочи на улице вас с Матвеем Мичковым встречали болельщики. Приятно, что фанаты узнают?

— Не сказать, что меня часто узнают, как Матвея, но такое внимание болельщиков, конечно, приятно.

— Давно дружите с Матвеем?

— С момента моего перехода в СКА. Ходим вместе куда-нибудь — в Сочи, например, на пляж.

— Привыкли к сравнениям с Мичковым?

— Да. Сравнивать кого-то — не наше дело. Нам надо играть. А сравнениями пусть занимаются эксперты и аналитики. В прошлом сезоне у меня был ажиотаж: выходишь и думаешь, что Матвей забил бы в этой ситуации, а ты — нет. Начинаешь немного загоняться. Сейчас такого нет, тем более мы играем вместе.

Иван Демидов. «В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси». Большое интервью молодого суперталанта СКА

— По игровым навыкам вас можно как-то сравнить?

— На мой взгляд — нет. Матвей больше заточен на гол, как игрок, который в одиночку может вытащить команду и забить в нужный момент. Я больше заточен на пас, чтобы вывести партнера на убойную позицию, хотя и сам могу забить. Мы совершенно разные игроки.

— В первый сезон МХЛ вы показали равнозначную статистику по голам и передачам. Во втором сезоне увеличилось количество ассистов. Что изменилось?

— Ко мне поставили моего брата Семена. Мы распределили роли в звене: он больше снайпер, а я лучше играю в пас. Я отдавал — он забивал.

— Приятнее забить гол или отдать шикарный пас партнеру?

— Забивать классно, но отдать пас на пустые ворота или на убойную позицию мне лично приятнее.

— Считаете Мичкова конкурентом за место в составе?

— Думаю, нет. Неправильно называть его конкурентом. Мы оба входим в группу лимитчиков, но Матвей сейчас выходит в центре и изучает эту позицию, а я играю с краю. Мы никак не можем конкурировать.

ХК СКА
Иван Демидов
Матвей Мичков
2
0
Читайте также
Русский фигурист решил кататься под Rammstein. Его хейтили и хвалили — а вот что он говорит сам
Умер известный конькобежец — муж Елены Буяновой. Он мог быть связан с Дианой Дэвис?
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко назвал сильные стороны новичков Джонсона и Ди

Гомоляко: «У всех команд сейчас вратари не в лучшей форме»