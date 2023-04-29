Абрамов заявил, что никто в ЦСКА не сомневался в победе команды в седьмом матче

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал о своих эмоциях от победы в Кубке Гагарина.

— Невероятные эмоции, конечно. Два Кубка подряд — это очень круто, — приводит «РБ Спорт» слова Абрамова.

— Как вам удается постоянно побеждать в седьмых матчах?

— Делаем правильные вещи и верим в свою победу.

— Даже когда «Ак Барс» отыграл два матча в серии, уверенность не пропала?

— Нет. Даже никто не думал, что мы можем проиграть.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.