Президент «Ак Барса» Маганов согласен, что клубу нужен новый стадион на 20 тысяч зрителей

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о сезоне казанского клуба.

Казанцы уступили в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА (3-4 в серии).

— Вы довольны, как команда превратилась в силу и преобразилась в конце сезона?

— Мы всегда верили в нашу команду. Всегда верили, что она — сила. Мы не ошибались. То, как стадион поддерживал сегодня команду, это показывает. Ребята даже выкладывались больше, чем могут. Огромное спасибо им и тренерскому штабу. Они делали все. Для нас они чемпионы и победители. Это наша команда, с которым мы и в горе, и в радости.

— Что-нибудь поразило в Билялетдинове после возвращения?

— Слово «поразило» не то. Я уже слишком взрослый, чтобы поражаться. Ему и подтверждать то ничего не надо. Он по-настоящему большой человек и большой тренер. При его строгости он замечательный человек.

— Вроде бы он закончил. Но тут вернулся и команда преобразилась.

— Кто сказал, что он закончил?

— Он сам сказал.

— Он говорил о каком-то этапе, о какой-то функции. Он все годы был с командой. Мы с ним точно не прощались. Всегда сидел на трибунах. Генеральный менеджер всегда с ним на связи.

— «Ак Барс» будет сильнее в следующем сезоне?

— И молодые ребята подтянулись, и взрослые. Они растут. Они открыты к росту и хотят ощущать себя лидерами. У них нет никакого снобизма. Они хотят расти, и они это делают. Ребята открыты к новому, к советам тренеров, к анализу конкурентов. И это замечательное качество. Это им поможет в будущем.

— Надо стадион уже строить на 20 тысяч.

— Надо. Я с вами согласен. Нужно строить максимально хороший стадион. И раздевалка в стадионе должна быть стартом, началом. Для нас не пустой звук то, в каких условиях готовится команда.