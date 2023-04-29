Президент «Ак Барса» Маганов согласен, что клубу нужен новый стадион на 20 тысяч зрителей

Сегодня, 22:07
Президент «Ак Барса» Наиль Маганов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о сезоне казанского клуба.
Казанцы уступили в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА (3-4 в серии).
— Вы довольны, как команда превратилась в силу и преобразилась в конце сезона?
— Мы всегда верили в нашу команду. Всегда верили, что она — сила. Мы не ошибались. То, как стадион поддерживал сегодня команду, это показывает. Ребята даже выкладывались больше, чем могут. Огромное спасибо им и тренерскому штабу. Они делали все. Для нас они чемпионы и победители. Это наша команда, с которым мы и в горе, и в радости.
— Что-нибудь поразило в Билялетдинове после возвращения?
— Слово «поразило» не то. Я уже слишком взрослый, чтобы поражаться. Ему и подтверждать то ничего не надо. Он по-настоящему большой человек и большой тренер. При его строгости он замечательный человек.
— Вроде бы он закончил. Но тут вернулся и команда преобразилась.
— Кто сказал, что он закончил?
— Он сам сказал.
— Он говорил о каком-то этапе, о какой-то функции. Он все годы был с командой. Мы с ним точно не прощались. Всегда сидел на трибунах. Генеральный менеджер всегда с ним на связи.
— «Ак Барс» будет сильнее в следующем сезоне?
— И молодые ребята подтянулись, и взрослые. Они растут. Они открыты к росту и хотят ощущать себя лидерами. У них нет никакого снобизма. Они хотят расти, и они это делают. Ребята открыты к новому, к советам тренеров, к анализу конкурентов. И это замечательное качество. Это им поможет в будущем.
— Надо стадион уже строить на 20 тысяч.
— Надо. Я с вами согласен. Нужно строить максимально хороший стадион. И раздевалка в стадионе должна быть стартом, началом. Для нас не пустой звук то, в каких условиях готовится команда.