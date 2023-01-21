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КХЛ

Сегодня, 12:16

«Амур» на выезде минимально обыграл «Адмирал»

Виктория Кравченко
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«Амур» обыграл «Адмирал» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ. Победный гол на 32-й минуте матче забил Владислав Барулин с передачи Яна Дрозга.

«Амур» занимает 11-е место на Востоке, «Адмирал» идет на 7-й строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Барулин — 6 (Дрозг), 31:36 — 0:1.

Вратари: Серебряков (58:21) — Аликин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 40 (17+7+16) — 27 (8+11+8).

Судьи: Васильев, Раминг.

21 января. Владивосток. Фетисов Арена. 5191 зритель.

ХК Адмирал
ХК Амур
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