«Амур» на выезде минимально обыграл «Адмирал»

Сегодня, 12:16
«Амур» обыграл «Адмирал» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ. Победный гол на 32-й минуте матче забил Владислав Барулин с передачи Яна Дрозга.
«Амур» занимает 11-е место на Востоке, «Адмирал» идет на 7-й строчке.
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«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Барулин — 6 (Дрозг), 31:36 — 0:1.
Вратари: Серебряков (58:21) — Аликин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 40 (17+7+16) — 27 (8+11+8).
Судьи: Васильев, Раминг.
21 января. Владивосток. Фетисов Арена. 5191 зритель.