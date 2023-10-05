«Адмирал» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 5 октября. Матч пройдет в многофункциональном КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Адмирал» — «Лада» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию игры можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывает онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Начало эфира — 12.20 мск.

Жители Владивостока и Приморского края смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начало трансляции — 19.20 по местному времени.

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