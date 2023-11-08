Сегодня, 15:31
«Адмирал» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке 8 ноября. Хозяева победили со счетом 5:2.
Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Адмирал» прервал 4-матчевую серию поражений, но с 18 очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
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