Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:55

«Адмирал» сообщил об истечении контрактов с Никитиным, Горшковым, Фьоре, и Шеном

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Адмирал» объявил об уходе ряда игроков в связи с истечением срока контрактов.

Клуб покинули вратари Сергей Иванов (аренда) и Вадим Никитин, защитники Евгений Лисовец, Алексей Соловьев, Руслан Ибатуллин, Егор Никитин (аренда), Максим Чудинов, Юрий Паутов, а также нападающие Денис Голубев, Павел Шэн, Джованни Фьоре, Антон Берлев, Александр Горшков, Клиффорд Пу, Дмитрий Бучельников (аренда), Кирилл Петьков, Прохор Корбит, Павел Махановский, Семен Панкратов.

«Мы благодарим парней за проделанную работу. Удачи вам в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

При этом отмечается, что некоторые игроки получили квалификационное предложение от «Адмирала», то есть с 1 мая они становятся ограничено свободными агентами.

Источник: https://hcadmiral.ru/press-center/team-news/segodnya-istekayut-kontrakty-u-ryada-igrokov-admirala.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
1
0
Читайте также
Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Динамо»
Президент Белоруссии Лукашенко сделал заявление об участии спортсменов в Олимпиаде
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Радулов – в Екатеринбург, Ротенберг - на распродажу, а символ «Динамо» - за деньгами в «Спартак»?
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Стала известна зарплата защитника Мищенко по новому контракту с «Амуром»

«Лада» расторгла контракт с защитником Онишко