Агент Бабаев рассказал, возможно ли возвращение Ткачева в «Авангард»

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, возможно ли возвращение нападающего Владимира Ткачева в «Авангард».

«Знаете, вставать «в позу» вообще не в моих правилах. Причем здесь то, что было раньше? Перелистнули страницу и работаем дальше, не люблю оглядываться назад. Лично у меня такой подход. Возможно, у кого-то в омском клубе — другой. Но если Ткачев не поедет в НХЛ, и «Авангард» захочет видеть его в своей команде, мы открыты к диалогу. Мосты с клубом я не сжигал. Что касается НХЛ, то акцента на какой-то конкретной команде мы не делаем, прорабатываем различные варианты», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что нападающий «Авангарда» Ткачев в межсезонье может оказаться в НХЛ. У игрока есть несколько предложений из Северной Америки.

27-летний форвард выступал в НХЛ в сезоне-2021/22 — тогда он провел 4 матча за «Лос-Анджелес» и сделал 2 результативные передачи, а также набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.