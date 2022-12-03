Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:19

Агент Бабаев считает, что у «Авангарда» мало шансов найти вратаря-легионера

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, насколько реально «Авангарду» найти иностранного вратаря в декабре.

«Думаю, шансов найти вратаря-легионера в этой части сезона мало, 5% — не больше. Если бы с таким вопросом обратились ко мне, то, скорее всего, я не смог бы никого предложить, просто потому, что на рынке никого нет. Но подчеркну, мы говорим о достойных вратарях, которые способны заиграть в сильном клубе», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Также он рассказал, за какую сумму можно выкупить вратаря из европейского клуба.

«Думаю, что от 200 до 400 тысяч Евро. По разному, как повезет. Часто у игроков прописаны отступные, и в обычное время их можно выкупить за сумму от 100 до 300 тысяч Евро. Но сейчас декабрь, и удовольствие будет дороже. И даже при всем этом, мне кажется, что это нереально. Как сказал ранее, не более 5 %, что это произойдет», — добавил агент.

18 ноября новым менеджером омского клуба был назначен Рашид Хабибулин, перед которым поставлена задача найти вратаря-легионера.

Источник: https://betonmobile.ru/agent-babaev-porassuzhdal-naskolko-seychas-realno-avangardu-nayti-vratarya-legionera
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
0
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Трактор» поместил Кулика в список отказов

Бурмистров продолжает заниматься отдельно после ухода Знарка из «Ак Барса»