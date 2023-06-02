Агент Бабаев: «Никакого конфликта с Крыловым у нас не было, жалко терять такого специалиста»

Агент Шуми Бабаев высказался об уходе Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда».

— Жалко терять такого специалиста, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева. — То, что он делал для хоккея, игроков, клуба, Омска, — все было сделано очень хорошо. Многое кому-то может не нравиться, но мы сейчас говорим о Крылове не как о человеке, а как о топ-менеджере. Поэтому его уход воспринимают с сожалением все те, кто понимают, что он делал для Омска.

— У вас в последнее время не было с ним никакого общения?

— Если бы мы встретились, мы бы нормально пообщались. Никакого конфликта у нас не было. Его пытался создать один-единственный человек — Рашид Хабибулин. Надеюсь, этого человека в команде не будет, и все будут спокойно работать.

Александр Крылов был председателем совета директоров «Авангарда» с марта 2018 года. При нем команда один раз выиграла Кубок Гагарина и один раз вышла в финал плей-офф.