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Сегодня, 05:33

Агент Заврагина: «Заврагиным интересуется не только СКА, но и другие клубы КХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря «Югры» Егора Заврагина, рассказал об интересе к 18-летнему игроку со стороны клубов КХЛ.

«Был интерес со стороны СКА, ведутся переговоры. На данный момент он игрок «Югры». Заврагиным интересуется не только СКА, но и другие клубы КХЛ. Если кто-то из клубов договорится по условиям с «Югрой», то Егор может поменять команду. Готов ли он к КХЛ? Многие специалисты по вратарям считают, что он уже готов принять этот вызов. В том числе тренер, который работал с ним в ВХЛ», — цитирует «РБ Спорт» Черных.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zavragina-egorom-interesuetsya-ne-tol-ko-ska-no-i-drugie-kluby-khl/
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