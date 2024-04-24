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Сегодня, 07:07

Агент Кравцова: «Любой клуб КХЛ хотел бы видеть Виталия в своем составе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Трактора» Виталия Кравцова, отреагировал на критику бывшего директора челябинского клуба Андрея Баландина в адрес хоккеиста.

«Я не читаю эту критику, она меня не интересует совершенно. Баландин много что говорит, это его мнение. Как оцениваю игру Кравцова в сезоне? Может быть, сезон не был фееричным, Кравцов не был в топ-3 бомбардиров лиги, но команде он приносил большую пользу. Любой клуб КХЛ хотел бы видеть его в своем составе. Если бы критика был со стороны руководства или тренерского штаба «Трактора», то мы бы как-то реагировали. А так это мнение Баландина. У нас сейчас модно стало быть хоккейным экспертом. Критиков много, а на деле никто не хочет рассказать, как надо», — цитирует «РБ Спорт» Черных.

В этом сезоне 24-летний Кравцов набрал 34 (18+16) очков в 55 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kravtsova-lyuboj-klub-khl-hotel-by-videt-vitaliya-v-svoem-sostave/
Виталий Кравцов
КХЛ
ХК Трактор
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