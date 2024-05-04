Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:31

Агент Цыплакова — о предложении «Спартака»: «Надеюсь, лига отреагируют на это»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Спартака» Максима Цыплакова, прокомментировал информацию по поводу квалификационного предложения от «Спартака».

«Не могу называть сумму квалификационного предложения, потому что это является закрытой информацией. Но дело в том, что сделана такая квалификация, которая искусственно убирает игрока с рынка. Надеюсь, лига отреагируют на это. Если так будут делать все, то в командах будут играть одни и те же хоккеисты до 28-29 лет, пока не станут неограниченно свободными агентами. Из-за этого опустеют трибуны и не будет ничего интересного. Также многие хоккеисты будут вынуждены уехать за границу. Здесь большая брешь в регламенте, с чем согласны руководители многих клубов», — цитирует «РБ Спорт» Черных.

По информации «СЭ», игроку предложен двусторонний контракт, что позволяет отправить егов фарм-клуб и выплачивать меньшую сумму: 90 и 9 миллионов соответственно.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 25-летний Цыплаков провел 65 матчей, в которых набрал 47 (31+16) очков. В Кубке Гагарина у него 11 игр и 4 (2+2) очка.

Николай Голдобин. «Максимальный оклад в «Спартаке» сейчас — 45 миллионов Голдобина. Выше никому не предлагаем»
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tsy-plakova-u-spartaka-zloupotreblenie-pravom-v-nhl-takogo-v-zhizni-ne-by-lo/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Максим Цыплаков
0
Читайте также
В связи с проведением репетиций парада Победы 5 мая центре Москвы будет ограничено движение транспорта
Шествие «Бессмертный полк» в 2024 году в очном формате не состоится
Тушение завода Diehl в Германии остановили из-за угрозы загрязнения
«Шел 20-й год тренерской карьеры без титулов». Почему Валерий Карпин сам оставил себя и «Ростов» без трофеев
Bloomberg узнало о рассмотрении G7 предоставления Украине $50 млрд за счет активов РФ
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент назвал варианты продолжения карьеры нападающего Тертышного