Агент назвал варианты продолжения карьеры нападающего Тертышного

Агент форварда Никиты Тертышного Александр Черных рассказал о будущем игрока.

30 апреля у нападающего закончился контракт с «Трактором».

«Мы на связи с «Трактором» и обсуждаем разные варианты обмена Никиты Тертышного. Активно общаемся с «Северсталью». Разговаривали и с уже бывшим генеральным менеджером «Торпедо» Максимом Гафуровым, со стороны этой команды тоже есть интерес. Еще по поводу Тертышного выходили на связь несколько клубов», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 25-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 34 матча и набрал 11 (6+5) очков.