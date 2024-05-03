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3 мая, 22:46

Агент назвал варианты продолжения карьеры нападающего Тертышного

Руслан Минаев
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Агент форварда Никиты Тертышного Александр Черных рассказал о будущем игрока.

30 апреля у нападающего закончился контракт с «Трактором».

«Мы на связи с «Трактором» и обсуждаем разные варианты обмена Никиты Тертышного. Активно общаемся с «Северсталью». Разговаривали и с уже бывшим генеральным менеджером «Торпедо» Максимом Гафуровым, со стороны этой команды тоже есть интерес. Еще по поводу Тертышного выходили на связь несколько клубов», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 25-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 34 матча и набрал 11 (6+5) очков.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
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