Сегодня, 18:10
Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» оценил игру своего клиента Никиты Дыняка за «Ак Барс».
— «Ак Барс» подписал трех нападающих. Как это может сказаться на игровом времени Дыняка?
— Не думаю, что это должно как-то на нем сказаться. Никита находится в своей нише, в которой он — один из сильнейших игроков КХЛ. Он одарен физически, закончил сезон на втором месте по силовым приемам. Новички «Ак Барса» — это игроки под топ-6. Не говорю, что Дыняк — не игрок топ-6, но в этой команде по объективным причинам ему тяжело туда попасть. Даже если что-то будет не так, мы найдем команду для продолжения карьеры. Но Никите все нравится, все отлично.
— У него контракт заканчивается после этого сезона. Были переговоры с руководством «Ак Барса» о продлении?
— Конкретных переговоров не было, но диалог есть. Думаю, должно быть все нормально.
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