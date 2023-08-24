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Сегодня, 18:04

Алексей Жамнов: «Двоякое впечатление от игры с «Витязем», много брака»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги первой игры на Кубке мэра Москвы против «Витязя» (3:2).

— Двоякое впеатление от игры, ясно, что много брака, — начал Жамнов. —Это летний хоккей, нервозность еще присутствует. В целом мы довольны, что те вещи, которые мы просим от игроков , они стараются выполнить.

— Первый гол пропустили на первой и последней минуте. Это недостаток концентрации?

— Все игры предсезонки мы начинаем слабо, об этом мы говорили, постараемся эту традицию поменять и забивать первыми, по крайней мере хотелось бы. А последний гол игра 6 на 5, в зоне обороны потеряли концентрацию, соперник воспользовался ошибкой.

— Сегодня в составе не было Ивана Морозова. По какой причине? Увидим ли мы его на этом турнире?

— Он тренируется, но пока не играет. У него небольшая микротравма, просто не хотим форсировать, у нас задача подготовиться к сезону и войти, чтобы все были здоровыми. Посмотрим, если будет готов на сто процентов, доктора дадут добро, он будет играть. Если нет, будем смотреть, когда будет готов на сто процентов, выйдет на лед.

— Насколько готова команда к сезону?

— Ясно, что на все сто процентов команда не готова, как и все сейчас. Много предстоит работать, будет играть немного в другой хоккей, если сравнивать с предыдущим годом. Процесс идет, у нас есть еще определенное время, через игры будем добирать то, чего нам не хватает. Даже те игры, в которых мы выиграли, не значат, что у нас все хорошо, — сказал Жамнов.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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