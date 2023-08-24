Квартальнов-младший — о разговорах про блат: «Это классика. Я не выбирал свою фамилию»

Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» прокомментировал обвинения в том, что его отец, главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов помогает с трудоустройством клиентов Никиты.

— Это классика. Классика общественного мнения. Так было в «Локомотиве», когда я только начал свою агентскую карьеру. Так было в «Ак Барсе». И так сейчас в минском «Динамо». Только с каждым переходом Дмитрия Квартальнова вся эта история больше раскручивается, больше об этом пишется. Все это я воспринимаю с улыбкой. Писали, пишут и будут писать. Я не выбирал свою фамилию.

Хороший пример и известный, когда три-четыре года назад, когда я только начинал в агентской сфере, Никиту Дыняка купил «Ак Барс». Помните сами, что только ленивый не писал, что он блатной. Только самое смешное, что парень по итогу стал топовым игроком. После Квартальнова были два тренера, и у обоих Никита играл в основном составе. Я думаю, сейчас мало кто скажет, что он играет по блату.

Я как-то в интервью говорил, что все то, чего я добился в агентской сфере за короткий срок, — это сугубо моя работа. Отец мне в этом плане не помогает. Какого-то блата и чернухи здесь близко нет.

Просто у нас принято, что если одна и та же фамилия, будь то руководитель клуба или тренер, сразу ассоциируется с блатным. Только я всегда говорю, что семья у нас большая. Наша фамилия часто фигурирует в СМИ. Есть ряд фамилий, которые всем известны, только про них не пишут. Пацаны играют под руководством своих отцов. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Как-то написали разочек, и все как-то забылось. А когда Квартальнов — сразу хайп.