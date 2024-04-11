Агент Тертышного: «Никите надо поменять обстановку, обсуждаем варианты обмена из «Трактора»

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Трактора» Никиты Тертышного, рассказал, останется ли его клиент в команде.

«Мы общались с «Трактором», и руководство понимает, что, вероятно, Никита не вписывается в систему. Хотя, насколько я знаю, в клубе будут искать главного тренера. Сейчас мы обсуждаем различные варианты обмена Тертышного. Думаю, Никите в любом случае надо поменять обстановку», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт нападающего с челябинским клубом заканчивается 30 апреля 2024 года, он останется ограниченно свободным агентом. Тертышный в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона набрал 9 (5+4) очков за результативность. В плей-офф 25-летний россиянин не играл.