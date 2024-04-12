Михайлис — о победе над «Автомобилистом»: «Переломным моментом стало большинство, когда мы вышли вперед»

Форвард «Металлурга» Никита Михайлис поделился впечатлениями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (5:2).

— Мы вели в счете, а соперник, естественно, хочет отыграться, — приводит слова Михайлиса Legalbet. — И мы стараемся забросить еще одну шайбу, чтобы сделать отрыв побольше. Поэтому так получается.

— Какой момент стал переломным в пятой игре?

— Думаю, переломным стало большинство, когда мы вышли вперед. Мы получили большинство, и ребята хорошо его разыграли и удачно бросили. Если ты без скорости, то, конечно, играть тяжеловато. Надо всегда держать дистанцию и хороший темп, совершать больше «улиток», быть подвижнее. Благодаря этому становится легче играть.

После пяти матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.