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Сегодня, 13:32

Агент Пилко о защитнике «Авангарда» Шарипзянове: «Ему дали контракт за умение лизать языком?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дамир Шарипзянов.
Фото Global Look Press
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Агент нападающих «Авангарда» Корбэна Найта и Рида Буше Алеша Пилко прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова Дамира Шарипзянова о финансовых запросах игроков «Ястребов» Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, контракты которых закончились 30 апреля.

— Куда мы пришли, когда одни игроки начинают оценивать зарплаты других хоккеистов, своих партнеров по команде? 75 для защитника Шарипзянова — это неплохая работа его и агента, который представляет его интересы. Но мне как профессионалу этого бизнеса понятно, что цена за его работу слишком завышена. Этот контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное — за умение вылизывать языком нужных людей. Мы все в шоке от происходящего и от таких заявлений капитана «Авангарда». У нас на Балканах по отношению к тем, с кем каждый день ходишь в бой, так говорить не принято. Это предательство.

Ранее Шарипзянов сказал в интервью «Чемпионату» о подробностях переговоров с Ткачевым, Толчинским и Грицюком: «Ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они — придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену».

Александр Радулов, Вадим Шипачев и&nbsp;Никита Гусев. «Спорт-Экспресс» впервые в истории публикует зарплаты всех хоккеистов КХЛ! 12 миллиардов рублей на 600 человек
Дамир Шарипзянов
Хоккей
ХК Авангард
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