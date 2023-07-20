Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:10

Агент Зарипова — о прощальном матче: «Если бы билеты продавали на арену с футбольный стадион, тоже был бы аншлаг»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Александр Черных, агент бывшего нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, высказался о том, что на прощальный матч хоккеиста билеты продали за два дня.

«Совершенно не удивляет. Если бы билеты продавали на арену размером с футбольный стадион, тоже был бы аншлаг. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В Казани понимают, какую значимую роль в хоккее он сыграл, плюс многие ребята откликнулись на предложение поучаствовать», — приводит «РБ Спорт» слова Зарипова.

Зарипов является пятикратным обладателем Кубка Гагарина, а также трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

Прощальный гала-матч хоккеиста пройдет 9 августа. На мероприятие приглашены Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и другие известные игроки.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zaripova-esli-by-bilety-prodavali-na-arenu-s-futbol-ny-j-stadion-tozhe-by-l-by-anshlag-na-proshhal-ny-j-match/
Данис Зарипов
Хоккей
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Отречение от «Горной орлицы». Игорь Рабинер — о ситуации с Еленой Исинбаевой
Полиция нашла подростка, убившего сверстника и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы
Пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Трактора» Шинин уволен из клуба. Ранее сообщалось, что его задержали по делу о наркотиках