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Сегодня, 11:46

Агент Жаркова считает, что хоккеист вписывается в стратегию «Трактора»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный агент Александр Черных, представлявший интересы нападающего Владимира Жаркова, рассказал о переходе хоккеиста в «Трактор».

«Задержка с регистрацией контракта была связана с технической заминкой. У «Трактора» было понимание, что в клубе хотят, и с генеральным менеджером Алексеем Волковым мы быстро пришли к компромиссу. Длительных переговоров не было, наши желания совпали. Как я понимаю, Жарков вписывается в стратегию «Трактора». Он тот игрок, который подходил клубу по всем критериям — как по игре на площадке, так и по поведению в раздевалке. Надеемся, что Владимир проведет очень хороший сезон и будет радовать челябинских болельщиков. Мы говорили, что будем рассматривать аренду, если на рынке будет вратарь, представляющий интерес для «Трактора». На сегодняшний день есть понимание, что Сергей начнет сезон в основе команды и будет играть в тандеме с иностранным вратарем, которого клуб подписал», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Жарков — воспитанник «Кристалла» из Электростали. На юниорском чемпионате мира-2006 форвард в составе сборной России провел 6 поединков и набрал 3 (1+2) балла.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zharkova-vladimir-vpisy-vaetsya-v-strategiyu-traktora-podhodit-klubu-po-vsem-kriteriyam/
Владимир Жарков
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КХЛ
ХК Трактор
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