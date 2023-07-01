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Сегодня, 10:37

Кожевников не видит проблемы, если в КХЛ запретят легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не видит проблемы, если в России не останется иностранных хоккеистов.

«Если руководство Континентальной хоккейной лиги когда-то решит играть вообще без легионеров, то это будет не очень хорошая вещь. Но если так решат, то, значит, решат. Будем играть без легионеров. Это не очень хорошо, но если это будет принято большинством... Выживем и без иностранцев! Конкуренции правда не будет, не на кого будет равняться. Хотя наши ребята будут. Так что нет проблема», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

Источник: https://legalbet.ru/news/vizhivem-i-bez-inostrantcev-kozhevnikov-ne-vidit/
Хоккей
КХЛ
Александр Кожевников
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