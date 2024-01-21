Сегодня, 21:47
«Ак Барс» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Казани 21 января и завершилась победой хозяев — 4:3 Б.
Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
После 52 игр «Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. «Спартак» после 54 матчей идет 4-м на «Западе», набрав 69 баллов.
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