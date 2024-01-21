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Сегодня, 21:55

Жамнов объяснил серию поражений «Спартака»

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Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б) в Казани высказался о причинах неудач команды в последних играх.

— Почему «Спартак» чередует победы и поражения? Это удача или настрой команды?

- Это не удача и не настрой. Вы посмотрите, у нас много факторов в данной ситуации. Это и не оптимальный состав. Мы пытаемся найти сочетания. И ребята, прибывшие из «Химика». Все-таки тут хоккей немножко другого уровня чем в ВХЛ. Для меня это очевидно. Можно там, как говорится, звездить, а здесь ничего не показывать. Поэтому пока идёт небольшая ротация. Но даже в этой ситуации ребята молодцы, борются и стараются играть с топовыми командами на уровне. Для меня это большой урок. У нас в этой ситуации есть больные и травмированные. Сейчас нам нужно посмотреть на ближайший резерв. Может быть, не все в этой ситуации держат удар на таком уровне, поэтому, это сказывается на результате.

В последних десяти играх «Спартак» одержал только две победы и потерпел восемь поражений, шесть из которых — подряд.

(Евгений Туркулец)

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