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Сегодня, 20:44

Кожевников: «Ротенберг — хороший организатор, этого у него не отнимешь»

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал тот факт, что СКА первым из клубов КХЛ оформил пропуск в плей-офф.

— СКА на этом отрезке демонстрировал стабильные результаты. Это самое главное. Кто-то проиграет одну-две игры, потом начинает серию выигрышей. И наоборот. Поначалу «Автомобилист» смотрелся хорошо, «Уфа» местами. Но это были всплески. Мы же говорим про стабильность. Мастерство в чем? В стабильности. Тут СКА выглядит лучше всех.

- Вы говорили, что раньше армейцы перебарщивали с советским хоккеем, надо, дескать, проще играть. Они это убрали?

— Ну, там молодые ребята, надо понимать. Все учатся. А что советский хоккей? Мы разве много забивали? Играли красиво и забивали. Но тогда мастеров было больше. У Романа Ротенберга молодая команда. Ребят надо учить. В СКА их учат, они прибавляют в мастерстве.

— Собрать хороший тренерский штаб — тоже искусство?

— Конечно. Надо пригласить людей, чтобы все работало. Роман — хороший организатор, этого у него не отнимешь. Он пришел в Федерацию хоккея России заместителем ее главы, и там сразу все улучшилось, — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-pochemu-esli-u-rotenberga-v-ska-poluchaetsya-dumayut-chto-e-to-zasluga-ego-papy-ili-dyadi/
ХК СКА
Александр Кожевников
Роман Ротенберг
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