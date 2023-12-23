Алексей Ковалев об игре за команду ветеранов «Спартака»: «Мне всегда интересны такие мероприятия»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс», тренер «Спартака», нападающий команды ветеранов красно-белых Алексей Ковалев о матче ветеранов с «Динамо» (9:2).

— Сегодня ваша вторая игра в форме «Спартака», первая была на Кубке Спартака. Не многие об этом знают, расскажите, как это было.

— Это наверное 94-95 годы были, организовывался Кубок Спартака. Мы часто собирались и играли. По-моему я где-то на саксофоне в раздевалке там играл.

— Как вообще пришла идея выйти сегодня на лед?

— Мы вчера обсуждали этот вопрос. Мне всегда интересны такие мероприятия, тем более сейчас работаю в «Спартаке» и такой праздник, всегда хочется поучаствовать в таких праздниках.

— Показалось, что ваша связка с Уппером может в принципе и за основную команду сыграть.

— А мы вместе играли в «Атланте» мытищинском, поэтому есть какая-то связь.

— Вам не предлагали за «Динамо» сыграть сегодня?

— Нет, никто не предлагал.

— Вы сегодня одну забили, три отдали в ворота «Динамо».

— Команда народная, мы все здесь про любовь к хоккею, это праздник. Мне кажется, здесь без разницы. Конечно, играть за «Спартак» приятно, тем более, что я работаю сейчас в этом клубе. Все хорошо получается. Я люблю хоккей, люблю радовать зрителей.

Да, может быть я не за «Динамо» сегодня сыграл, а за «Спартак», это тоже всегда хорошая команда была. И наша основная заслуга в том, что мы вывели «Спартак» на те позиции, на которых эта команда должна быть.

— Если вам предложат еще сыграть на матчах ветеранов, вы согласитесь?

— Если пригласят, конечно. Я люблю играть. Всегда, когда меня приглашали с ветеранами играть, я приезжал, и в Тольятти приезжал. Давно правда было, не такой уж ветеран был. Здесь и атмосфера праздничная, приятно находиться в этой атмосфере.