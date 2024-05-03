Алексей Сопин об уходе Миронова: «Мы не сошлись в финансовой стороне сделки»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в эфире «СЭ» назвал причины ухода Андрея Миронова из команды.

— Мы не сошлись в финансовой стороне сделки. Андрей хотел больше зарабатывать, мы предложили хорошие, приемлемые условия, но, наверное, он ожидал другого. Это нормально в текущей ситуации, когда хоккеисты мигрируют между клубами.

В жизни редко бывает, когда один хоккеист проводит в составе одного клуба всю свою карьеру, а в конце карьеры его свитер вешают под своды арены. Это, наверное, мечта любого мальчишки, любого хоккеиста, но, к сожалению, так складывается жизнь, что и клубу, и хоккеисту надо что-то поменять. В принципе, мы предложение сделали, оно, я считаю, было достаточно хорошее, не было каким-то унизительным для игрока его уровня и его истории. Он выбрал другой вариант, более солидный контракт, поэтому здесь больше не могу ничего добавить. Это жизнь.

Контракт Миронова со «Спартаком» подписан на два сезона — до 31 мая 2026 года. На протяжении всей карьеры в КХЛ 29-летний защитник играл за московское «Динамо». Он провел 644 матча, набрав 173 (43+130) очка. Защитник является рекордсменом бело-голубых по количеству матчей.