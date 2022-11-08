Амирову требуется дополнительное лечение опухоли мозга

Форварду «Салавата Юлаева» Родиону Амирову требуется дополнительное лечение.

Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон со ссылкой на агента Дэна Мильштейна, нападающий «Торонто», арендованный «Салаватом», вернулся в Россию, но не может возобновить тренировки. Утверждается, что 21-летнему хоккеисту необходимо пройти дополнительный курс лечения опухоли мозга.

Напомним, что в феврале у Амирова диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В прошлом сезоне КХЛ хоккеист провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.