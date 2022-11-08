Амирову требуется дополнительное лечение опухоли мозга

8 ноября, 23:26
Форварду «Салавата Юлаева» Родиону Амирову требуется дополнительное лечение.
Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон со ссылкой на агента Дэна Мильштейна, нападающий «Торонто», арендованный «Салаватом», вернулся в Россию, но не может возобновить тренировки. Утверждается, что 21-летнему хоккеисту необходимо пройти дополнительный курс лечения опухоли мозга.
Напомним, что в феврале у Амирова диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В прошлом сезоне КХЛ хоккеист провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.