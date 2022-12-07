Шайба Гребенкина в овертайме принесла «Амуру» победу над «Адмиралом»

«Амур» обыграл «Адмирал» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев отличились Станислав Бочаров и Иван Николишин, а у гостей — Рудольф Червены и Александр Горшков.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий хабаровчан Никита Гребенкин.

«Амур» одержал четвертую победу подряд и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками в 37 матчах. «Адмирал» идет на пятой строчке с 47 очками в 39 встречах, команда из Владивостока потерпела третье поражение кряду.

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«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Бочаров — 5 (Вихарев, Лихачев), 17:34 — 1:0. Горшков — 11 (Чебыкин, Берлев), 23:22 — 1:1. Червены — 9 (бол., Шулак, Криштоф), 27:27 — 1:2. Николишин — 13 (Лихачев, Дубакин), 59:09 — 2:2. Гребенкин — 4 (Бочаров), 62:19 — 3:2.

Вратари: Аликин (58:21 — 59:09) — Серебряков.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 40 (15+12+12+1) — 32 (7+12+11+2).

Судьи: Гамалей, Морозов.

7 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена.