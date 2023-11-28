«Адмирал» по буллитам обыграл «Амур» в матче КХЛ

«Амур» на домашнем льду по буллитам проиграл «Адмиралу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

За хабаровский клуб забили Владислав Барулин и Егор Коршков. У Коршкова на счету также результативная передача.

У команды из Владивостока отличилиьс Александр Шевченко и Денис Голубев. Победный буллит на счету Семена Панкратова.

«Адмирал» набрал 27 очков в 34 матчах и занимает 11-е место на «Востоке». «Амур» находится на девятой строчке (35 баллов в 36 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шевченко — 7 (Бучельников, Аноховский), 36:56 — 0:1. Барулин — 5 (Коршков, Рылов), 44:11 — 1:1. Коршков — 7 (Бочаров), 51:41 — 2:1. Голубев — 3 (мен., Метальников, Панкратов), 54:56 — 2:2.

Победный буллит: Панкратов.

Вратари: Бобков (60:17 — 60:52) — Демченко.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (7+9+14+7) — 28 (6+10+11+1).

Судьи: Бирин, Наумов.

28 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 6555 зрителей.