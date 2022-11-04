Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:36

Разин — о денежном штрафе Мартемьянова: «Андрюха, я пошутил»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на новость о штрафе, который наложила КХЛ на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова.

«Андрюха, я пошутил. И кстати, ты опоздал на шаг! Догоняй», — написал Разин в Telegram-канале.

КХЛ оштрафовала главного тренера «Сибири» за неприличный жест, который тот показал в адрес судьи по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарада» (2:3).

Согласно регламенту, денежный штраф за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее сам Разин получил штраф за критику в адрес арбитров. После него за неприличный жест был оштрафован главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Тогда Разин написал в своем Telegram-канале: «Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы».

ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
Андрей Разин
1
0
Читайте также
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
Овечкин сравнялся с рекордом Горди Хоу по числу голов за один клуб в НХЛ
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Президент Ирана ответил на слова Байдена об освобождении страны
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Куньлунь» одержал волевую победу над «Спартаком»