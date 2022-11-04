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КХЛ

Сегодня, 15:23

«Куньлунь» одержал волевую победу над «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Куньлунь» в гостях одержал волевую победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Красно-белые открыли счет в концовке второго периода, когда отличился нападающий Илья Талалуев.

Однако в третьем периоде «Куньлунь» переломил ход встречи и забросил три шайбы: голами отметились защитники Джейсон Фрэм, Тай Шульц и нападающий Брэндон Йип.

Московская команда потерпела четвертое поражение подряд.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Талалуев — 6 (Брынцев, Цыплаков), 39:11 — 1:0. Фрэм — 1 (Шульц), 42:42 — 1:1. Шульц — 1 (Вонг, Николлс), 48:47 — 1:2. Йип — 10 (Фрэм, Родуолд), 49:34 — 1:3.

Вратари: Рибар (58:48 — 59:59) — Смит.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 49 (17+14+18) — 27 (9+8+10).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

4 ноября. Москва. Мегаспорт.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
6
4
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