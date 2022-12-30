Артем Батрак: «У СКА нет никаких проблем с составом»

Бывший нападающий «Спартака» Артем Батрак считает, что у СКА не будет серьезных проблем в оставшейся части регулярного чемпионата КХЛ.

«СКА — самая стабильная команда чемпионата. Какие-то локальные проблемы могут быть, но на короткий отрезок. У команды нет никаких проблем с составом. Сергей Гимаев уже отмечал — и я потом понял, он был прав, — что СКА в прошлом сезоне проиграл ЦСКА в мощи. И в Санкт-Петербурге подписывают крупных хоккеистов — Педана, Никишина, Яшкина. Потом забирают из ХК «Сочи» Никиту Попугаева, габаритного и техничного игрока. В плане состава у СКА все нормально.

Из стана СКА я никогда не слышал, что кто-то недоволен игровым временем и своей ролью в команде. Думаю, в раздевалке там все нормально. И не могу сказать, что в СКА перебор игроков. Очень интересно, когда Николай Прохоркин вернется. Уже стали забывать, что он в команде", — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

СКА с 73 очками лидирует в турнирной таблице Запада. Сегодня, 30 декабря, команда из Санкт-Петербурга встретится с «Витязем». Матч пройдет в 19.00 по московскому времени.