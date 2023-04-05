Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:25

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в третьем матче финала Востока

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеисты "Ак Барса" празднуют гол.
Хоккеисты &amp;quot;Ак Барса&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Ак Барс&quot;
Telegram Дзен

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в третьем матче финала Восточной конференции — 3:2. Встреча прошла в Омске.

Счет в игре во втором периоде на 14-й минуте открыл нападающий омской команды Рид Буше.

Затем в третьем периоде на 6-й минуте преимущество удвоил форвард Владимир Ткачев, а на 15-й минуте защитник казанской команды Никита Евсеев отыграл одну шайбу. Через 2 минуты нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сравнял счет.

В овертайме забил форвард Вадим Шипачев и принес клубу из Казани победу.

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Третий матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Буше — 8 (Шарипзянов, Ткачев), 33:14 — 1:0. Ткачев — 3 (Буше), 45:53 — 2:0. Евсеев — 1 (Радулов), 54:25 — 2:1. Радулов — 8 (бол., Юдин, Шипачев), 56:33 — 2:2. Шипачев — 2 (Кагарлицкий, Евсеев), 72:45 — 2:3.

Вратари: Демченко — Билялов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 37 (12+13+3+9) — 34 (4+15+13+2).

Судьи: Беляев, Оленин.

5 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Счет в серии: 1-2

Александр Радулов
Вадим Шипачев
Владимир Ткачев (Авангард)
Рид Буше
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
17
40
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
Невероятное спасение «Ак Барса». Казанцы отыгрались с 0:2 и повели в серии с «Авангардом»
Билялетдинов верил, что «Ак Барс» отыграется с 0:2 в третьем матче с «Авангардом»
Шипачев установил рекорд КХЛ по очкам в большинстве
Меньшиков — о серии СКА — ЦСКА: «Сама игра напоминает битву»
А где хоккей в серии СКА — ЦСКА? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
Защитник «Авангарда» Чистяков: «Во второй игре в Казани поняли, что отдых кончился, пора возвращаться в плей-офф»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Максим Рыбин: «Никогда не видел такую беззубую «Магнитку»

Шипачев установил рекорд КХЛ по очкам в большинстве