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Сегодня, 19:20

«Авангард» в овертайме обыграл «Магнитку» и повел в серии

Руслан Минаев
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«Авангард» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме первого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.

В составе хозяев в основное время забил Рид Буше. Победную шайбу забросил Арсений Грицюк. У гостей отметился Семен Кошелев.

Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта. Начало — в 14.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Буше — 2 (Найт, Пайгин), 10:26 — 1:0. Кошелев — 3 (бол., Дронов, Лайпсик), 31:41 — 1:1. Грицюк — 2 (Пайгин, Шарипзянов), 68:49 — 2:1.

Вратари: Демченко — Паскуале.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (14+4+7+6) — 24 (6+12+4+2).

Судьи: Белов, Наумов.

17 марта. Омск. G-Drive Арена. 11917 зрителей.

Счет в серии: 1-0

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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