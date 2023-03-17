«Авангард» в овертайме обыграл «Магнитку» и повел в серии

«Авангард» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме первого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 2:1 ОТ. В составе хозяев в основное время забил Рид Буше. Победную шайбу забросил Арсений Грицюк. У гостей отметился Семен Кошелев. Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта. Начало — в 14.00 мск. КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Буше — 2 (Найт, Пайгин), 10:26 — 1:0. Кошелев — 3 (бол., Дронов, Лайпсик), 31:41 — 1:1. Грицюк — 2 (Пайгин, Шарипзянов), 68:49 — 2:1. Вратари: Демченко — Паскуале. Штраф: 10 — 6. Броски: 31 (14+4+7+6) — 24 (6+12+4+2). Судьи: Белов, Наумов. 17 марта. Омск. G-Drive Арена. 11917 зрителей. Счет в серии: 1-0