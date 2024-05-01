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Сегодня, 18:49

«Авангард» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Линдоном Веем

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Пресс-служба «Авангарда» сообщила о том, что клуб подписал контракт с нападающим Линдоном Веем.

По информации источника, соглашение 32-летнего канадца с омской командой рассчитано на год.

В прошедшем сезоне Вей защищал цвета немецкого клуба «Адлер Мангейм». На счету игрока 45 матчей, в которых он набрал 46 (8+38) очков.

Ранее в своей карьере канадский хоккеист становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Это произошло в 2019 году.

Всего в КХЛ Вей отыграл 340 встреч, забросил 81 шайбу и отдал 171 результативную передачу. Нападающий также выступал за СКА и «Барыс».

Источник: ХК «Авангард»
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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