«Авангард» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Линдоном Веем

Сегодня, 18:49
Пресс-служба «Авангарда» сообщила о том, что клуб подписал контракт с нападающим Линдоном Веем.
По информации источника, соглашение 32-летнего канадца с омской командой рассчитано на год.
В прошедшем сезоне Вей защищал цвета немецкого клуба «Адлер Мангейм». На счету игрока 45 матчей, в которых он набрал 46 (8+38) очков.
Ранее в своей карьере канадский хоккеист становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Это произошло в 2019 году.
Всего в КХЛ Вей отыграл 340 встреч, забросил 81 шайбу и отдал 171 результативную передачу. Нападающий также выступал за СКА и «Барыс».