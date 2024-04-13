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Сегодня, 16:11

«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» дома победил «Металлург» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 5:3.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Никиты Трямкина, Артема Каштанова, Алексея Макеева, Дениса Баранцева и Стефана Да Косты. Даниил Романцев отдал три голевые передачи.

За гостей отличились Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров.

«Автомобилист» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина пройдет в Магнитогорске 15 апреля.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (1:0, 4:2, 0:1)

Голы: Трямкин — 1 (Эберт, Романцев), 5:38 — 1:0. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 26:16 — 2:0. Макеев — 5 (Голышев, Зборовский), 27:23 — 3:0. Юров — 5 (Петунин, Орехов), 30:40 — 3:1. Баранцев — 2 (Хрипунов, Романцев), 31:32 — 4:1. Да Коста — 6 (Голышев, Трямкин), 37:18 — 5:1. Зернов — 9 (Акользин, Карпов), 38:52 — 5:2. Канцеров — 4 (Силантьев), 41:01 — 5:3.

Вратари: Галкин — Набоков (Смолин, 27:23, 59:02).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (12+10+3) — 43 (13+13+17).

Судьи: Гашилов, Оленин.

13 апреля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Счет в серии: 3-3

Источник: Сетка плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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