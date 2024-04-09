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Сегодня, 19:22

«Автомобилист» вырвал победу над «Металлургом» и сравнял счет в серии

Руслан Минаев
Валерий Орехов («Металлург») и Анатолий Голышев («Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» дома победил «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 5:3.

Хозяева отыгрались со счета 0:3. Клуб из Екатеринбурга забил победную шайбу за 7 секунд до конца матча, гол забил Степан Хрипунов. Также дубль оформил Семен Кизимов. Две голевые передачи сделал Брукс Мэйсек. У «Металлурга» шайбы забросили Данила Юров, Александр Петунин и Никита Гребенкин.

«Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)

Голы: Гребенкин — 3 (Гераськин, Минулин), 2:18 — 0:1. Петунин — 2 (бол., Пресс, Джонсон), 5:07 — 0:2. Юров — 4 (Петунин, Пресс), 7:20 — 0:3. Да Коста — 5 (Голышев, Хрипунов), 8:20 — 1:3. Кизимов — 3 (Мэйсек, Волк), 18:42 — 2:3. Голышев — 7, 37:34 — 3:3. Хрипунов — 3 (Мэйсек), 59:53 — 4:3. Голышев — 8 (п.в., Макеев), 59:59 — 5:3.

Вратари: Галкин (Аликин, 5:07) — Набоков (59:53 — 59:59).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 24 (13+5+6) — 41 (13+12+16).

Судьи: Беляев, Юдаков.

9 апреля. Екатеринбург. Уралец.

Счет в серии: 2-2

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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