Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:20

Дронов: «С «Локомотивом» нужно было бороться их же оружием»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2023/24 и поражение в серии полуфинала Кубка Гагарина от «Локомотива» (0-4).

— Какое послевкусие осталось от сезона?

— Если на холодную голову, то считаю, что мы провели неплохой сезон. Сейчас много неположительных эмоций, поэтому тяжело.

— В прошлом раунде с «Динамо» все матчи были равными, но «Трактор» все равно побеждал. В серии с «Локомотивом» получилось наоборот. Чувствовали шансы на камбэк?

— Мы могли зацепиться в овертайме третьей игры. Не повезло, два рикошета. Хоккейная удача немного отвернулась от нас. Если посмотреть, то все матчи равные, за исключением сегодня двух периодов. В третьем мы что-то пытались сделать. «Локомотив» — очень системная команда, все знают, что делать, все дуют в одну дуду.

— Перед серией ожидалось, что «Трактор» своим куражом сможет разбить эту систему. Почему не получилось? Можно сказать, что у «Локомотива» было колоссальное преимущество?

— Получилось, что так, если счет в серии 4-0. Игроки «Локомотива» действительно хорошо работали. Мы должны были также работать и бороться с ними их же оружием, а не пытаться играть. Повторюсь, очень системная команда, было тяжело. Это будет для нас уроком.

Григорий Дронов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
«Автомобилист» — «Металлург»: хозяева отыгрались с 0:3. Онлайн-трансляция полуфинала Кубка Гагарина
Дер-Аргучинцев — о поражении от «Локомотива»: «Все ребята отдались этой серии»
Вратарь «Трактора» Мыльников — о сезоне: «Для меня это был огромный шаг вперед»
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Не получилось взломать оборону «Локомотива»
Крикунов назвал главную причину выхода «Локомотива» в финал Кубка Гагарина
Победы «Трактора» в плей-офф многих раздражали. Как из аутсайдера команда вырвалась в лидеры лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дер-Аргучинцев — о поражении от «Локомотива»: «Все ребята отдались этой серии»