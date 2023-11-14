«Автомобилист» всухую обыграл «Адмирал» в гостях

«Автомобилист» в гостях победил «Адмирал» со счетом 3:0 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

По два (1+1) очка набрали легионеры клуба из Екатеринбурга Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Кертис Волк.

«Адмирал» потерпел второе поражение подряд. В пяти последних встречах владивостокцы проиграли четыре игры. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет на третьей строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Мэйсек — 12 (бол., Волк, Да Коста), 32:38 — 0:1. Волк — 4 (Голышев), 47:26 — 0:2. Да Коста — 7 (п.в., Мэйсек, Макеев), 57:27 — 0:3.

Вратари: С.В. Иванов (54:32 — 57:27) — Аликин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (10+6+14) — 28 (11+12+5).

Судьи: Букин, Фатеев.

14 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 2998 зрителей.