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Сегодня, 19:12

Агент Шумакова: «Тренер в Минске много обещал, а ничего не выполнил»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный агент Шуми Бабаев высказался о ситуации вокруг своего клиента, нападающего Сергея Шумакова.

«Думаю, нужно просто найти своего тренера, который поможет ему вернуться на свой уровень. Кроме минского «Динамо», у нас еще было предложение из «Адмирала». Может быть, здесь и моя ошибка, что мы сделали неправильный выбор. Из Минска лично звонил главный тренер Крэйг Вудкрофт и много всего обещал, а в итоге ничего не выполнил. В очередной раз обманули парня. Наверное, стоило принять предложение «Адмирала», игра в этой команде больше бы ему помогла. Хотя сам Леонид Тамбиев не звонил и не выражал личную заинтересованность, в отличие от Вудкрофта. По сути, все решил именно звонок», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В этом сезоне КХЛ форвард выступал за «Трактор» и минское «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shumakova-trener-v-minske-mnogo-obeshhal-a-nichego-ne-vy-polnil-stoilo-prinyat-predlozhenie-admirala/
Сергей Шумаков
Хоккей
КХЛ
Шуми Бабаев
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