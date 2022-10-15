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Сегодня, 00:39

Баранцев — о матче с «Ак Барсом»: «Кость в кость было»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Команда выиграла, впечатления от первого гола положительные. Стиль игры не поменялся ни у нас, ни у «Ак Барса», кость в кость было. Мы играем с начала сезона в один хоккей, у нас единый коллектив, большой и дружный», — приводит пресс-служба лиги слова Баранцева.

«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. У «Автомобилиста» первое место с 27 очками в 18 встречах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/14/503873.html
Денис Баранцев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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