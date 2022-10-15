Защитник «Ак Барса» Лямкин: «Все игроки готовы физически, но просто не идет шайба в ворота»

Сегодня, 00:04
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвел итоги матча против «Автомобилиста» (1:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Сегодня «Ак Барс» много бросал, создавал моменты, как в дальнейшем превратить их в голы?
— Это придет через работу, нужно переломить текущую черную полосу. Нужно выиграть один матч, а затем идти ступенька за ступенькой вперед. Нужна победа, вот и все.
— Сегодня у вас была драка. По эмоциям это похоже на матчи уровня плей-офф?
— Не то чтобы плей-офф, просто мы понимаем, что нам нужно переламывать ситуацию. Все готовы физически, все хотят выиграть, просто не идет шайба в ворота. Очень много моментов, надо переламывать. К характеру вопросов нет, — приводит слова Лямкина сайт клуба.
В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл за «Ак Барс» 13 матчей и не набрал ни одного очка.
«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. Следующую игру команда проведет 16 октября против «Трактора».