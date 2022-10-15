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КХЛ

Сегодня, 00:04

Защитник «Ак Барса» Лямкин: «Все игроки готовы физически, но просто не идет шайба в ворота»

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвел итоги матча против «Автомобилиста» (1:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Сегодня «Ак Барс» много бросал, создавал моменты, как в дальнейшем превратить их в голы?

— Это придет через работу, нужно переломить текущую черную полосу. Нужно выиграть один матч, а затем идти ступенька за ступенькой вперед. Нужна победа, вот и все.

— Сегодня у вас была драка. По эмоциям это похоже на матчи уровня плей-офф?

— Не то чтобы плей-офф, просто мы понимаем, что нам нужно переламывать ситуацию. Все готовы физически, все хотят выиграть, просто не идет шайба в ворота. Очень много моментов, надо переламывать. К характеру вопросов нет, — приводит слова Лямкина сайт клуба.

В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл за «Ак Барс» 13 матчей и не набрал ни одного очка.

«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. Следующую игру команда проведет 16 октября против «Трактора».

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22552
Никита Лямкин
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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